Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε με αντίπαλο τον Τζέικομπ Φίρνλεϊ, όμως έφθασε στη νίκη με 3-1 σετ και μαζί στην πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.

O Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έφθασε σε υψηλά στάνταρ απόδοσης, όμως είχε τις λύσεις για να νικήσει τον Τζέικομπ Φίρνλεϊ με 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 σε τρεις ώρες και να προκριθεί στον 3ο γύρο του Wimbledon.

O 37χρονος Σέρβος βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον 22χρονο Βρετανό, όμως συνεχίζει στο τουρνουά και τώρα θα αντιμετωπίσει τον Αλεξέι Ποπίριν, που με τη σειρά του νίκησε τον Τόμας Ετσεβερί με 3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

Novak Djokovic does the job in a fabulous contest on Centre Court 🇷🇸



British wild card Jacob Fearnley gave the No.2 seed a real test, but Djokovic prevailed 6-3, 6-4, 5-7, 7-5!#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/hd9WFswG8f