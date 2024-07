Συνέχεια στην υπεράσπιση του τίτλου στο Wimbledon έδωσε ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Αλεξάνταρ Βούκιτς με 7-6(2), 6-2, 6-2 για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.

Μπορεί να ξεκίνησε νωθρά την αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon απέναντι στον Αλεξάνταρ Βούκιτς, αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ στη συνέχεια έκανε... περίπατο επικρατώντας με 7-6(2), 6-2, 6-2. Ο Ισπανός τενίστας πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του βρετανικού Grand Slam και συνέχισε την υπεράσπιση του τίτλου χωρίς να χάσει σετ.

Αγωνιστικά το πρώτο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστικό με τον Αλκαράθ να κάνει πρώτο break και να βρίσκεται ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-2). Σε εκείνο το σημείο, ο Βούκιτς έκανε την... αντεπίθεσή του και με δύο breaks κατάφερε να κάνει το 6-5. Ο Αλκαράθ απάντησε με νέο break (6-6) και έστειλε το πρώτο σετ στο tie-break. Εκεί, ο κάτοχος του φετινού Roland Garros, αν και δέχθηκε δύο mini breaks έκανε ένα παραπάνω και με 7-5 πήρε το προβάδισμα στο σετ με 7-6(5).

Carlos Alcaraz, you CAN'T do that 😱#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/DYUN6cwBjR