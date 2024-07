Σοκαριστική ήττα από το Νο.122 του κόσμου Φρανσίσκο Κομεσάνα γνώρισε ο Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5), αποχαιρετώντας από τον πρώτο γύρο το Wimbledon.

Εκτός του Wimbledon έμεινε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, γνωρίζοντας την ήττα από τον Φρανσίσκο Κομεσάνα με 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5). Ο Αργεντινός τενίστας πήρε την πρώτη του νίκη στο tour, στο ντεμπούτο του σε Grand Slam.

▪︎ Grand Slam debut

▪︎ First win on tour

▪︎ Second match ever on grass



Amazing scenes as Francisco Comesana knocks out No.6 seed Andrey Rublev 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5) 🇦🇷#Wimbledon pic.twitter.com/wvY5Znt9uj