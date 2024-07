Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Wimbledon η Έλενα Ριμπάκινα, η οποία νίκησε την Γκραμπιέλα Ρούζε με 6-3, 6-1 και πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

The 2022 champion Elena Rybakina shows her class in a straight sets win over Elena-Gabriela Ruse 💪#Wimbledon pic.twitter.com/X9tGaVGp2z