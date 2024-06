Για ακόμη μία χρονιά το Wimbledon... έσπασε το φράγμα στα χρηματικά έπαθλα σε άντρες και γυναίκες, με το συνολικό ποσό επάθλων ν' ανέρχεται περίπου στα 50 εκατομμύρια λίρες.

Αύξηση 11,9% σε σχέση με πέρυσι έκανε το Wimbledon στα χρηματικά έπαθλα των αθλητών και αθλητριών που θα λάβουν μέρος, με το συνολικό ποσό ν' αγγίζει τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα χρηματικά έπαθλα των νικητών του βρετανικού Grand Slam έχουν δεχθεί αύξηση κατά 15%. Πιο συγκεκριμένα, οι αθλητές που θα σηκώσουν τα βαρύτιμα τρόπαια του Wimbledon σε ATP και WTA θα γίνουν πλουσιότεροι κατά 2,7 εκατ. λίρες.

Εξίσου σημαντικές αυξήσεις δέχθηκαν και τα έπαθλα στις στους πρώτους γύρους. Η συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό (ήττα στον 1ο γύρο) ισοδυναμεί με το ποσό των 60.000 λιρών (71 χιλ. ευρώ), ενώ όσοι ηττηθούν στα προκριματικά, θα κερδίσουν 15, 25 και 40 χιλιάδες αντίστοιχα, αναλόγως από το αν θα φτάσουν στον 1ο στον 2ο ή στον 3ο γύρο.

The Wimbledon prize pot will hit £50 million for the first time this year - that’s an 11.9% increase.

Singles champs - £2.7m (+14.9%)

First round losers - £60,000 (+9.1%)

Qualifying competition money +14.9%