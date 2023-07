Σοκάρει η Αζαρένκα για πρώην προπονητή της: «Ηταν ναρκισσιστής, κέρδιζα τίτλους και με έσπρωχνε στην κατάθλιψη»

Σε μία σοβαρή καταγγελία κατά πρώην προπονητή της προχώρησε η Βικτόρια Αζαρένκα η οποία έκανε λόγο για χειριστική συμπεριφορά.

Αν και δεν τον κατονόμασε, ήταν ξεκάθαρο πως μιλούσε για τον Σαμ Σουμίκ, τον Γάλλο προπονητή με τον οποίο έφτασε στην κατάκτηση τίτλων σε grand slams. Τίτλων που ήρθαν όμως μέσω πολύ δύσκολων καταστάσεων, όπως εξομολογήθηκε η ίδια σε podcast.

«O προπονητής μου εκείνη την εποχή δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Με απομόνωνε για να με ελέγχει και να με χειραγωγεί. Να έχω μια φωνή που έπρεπε να είναι δική του. Δεν ήξερα όσα συνέβαιναν γύρω μου, γι' αυτό και ένιωθα μοναξιά» είπε αρχικά.

«Όταν είχα κάποιον μακροχρόνιο τραυματισμό, έπρεπε να βγω και να παίξω ενώ δεν το ήθελα, εξαιτίας του μπόνους του προπονητή. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα, αλλά αν δεν έπαιζα με έκανε να νιώθω ενοχές. Πάντα με έκανε να νιώθω πως ήταν δικό μου λάθος» πρόσθεσε η Αζαρένκα, η οποία δούλεψε μαζί του το διάστημα 2010-15.

«Συνειδητοποίησα ότι ένιωθα κατάθλιψη, πεσμένη, λυπημένη. Δούλεψα με ψυχολόγο και με έκανε να καταλάβω πως δεν προερχόταν από εμένα. Έζησα για 2,5 μήνες μόνη μου στο Παρίσι. Άρχισε να μου αρέσει το Παρίσι και πήρα πίσω ξανά τη δική μου φωνή. Ήταν στο τέλος του 2014. Λύσαμε την συνεργασία μας ένα χρόνο μετά. Όταν ναρκισσιστές και χειριστικοί άνθρωποι σταματούν να έχουν έλεγχο πάνω σου, τότε φεύγουν. Απλά αρνήθηκα να κάνω κάτι που μου είχε ζητήσει και 1,5 μήνα μετά εξαφανίστηκε. Στην αρχή στεναχωρήθηκα, αργότερα όμως ήθελα να τον ευχαριστήσω που έφυγε!» τόνισε χαρακτηριστικά.

