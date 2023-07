Η Βοντρούσοβα έκλεισε θέση στον τελικό του Wimbledon

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα νικώντας την Ελίνα Σβιτόλινα με 2-0 σετ και για πρώτη φορά θα παίξει τελικό στο Wimbledon.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η παίκτρια που έκλεισε πρώτη θέση στον τελικό του απλού γυναικών στο Wimbledon.

Η 24χρονη Τσέχα νίκησε την Ελίνα Σβιτόλινα με 6-3, 6-3 και το Σάββατο (15/7) θα επιστρέψει στο κεντρικό γήπεδο για τον πρώτο της τελικό στο Wimbledon και τον 2ο στην καριέρα της, μετά το Roland Garros το 2019.

Η Βοντρούσοβα γίνεται η πρώτη unseeded παίκτρια που θα παίξει τελικό στην εποχή της open era, από το 1968 και μετά, στο Wimbledon. Παράλληλα έγινε η 1η Τσέχα μετά την Πέτρα Κβίτοβα το 2014, που θα διεκδικήσει τον τίτλο στις γυναίκες.

The moment @VondrousovaM reached her first #Wimbledon final pic.twitter.com/zzLU8WysIp

Η Βοντρούσοβα έκανε πρώτη break στον ημιτελικό και προηγήθηκε με 3-2, η Σβιτόλινα ισοφάρισε σε 3-3, όμως στη συνέχεια η Τσέχα με επτά games στη σειρά προηγήθηκε με 6-3, 4-0.

How did Vondrousova win the point from there? #Wimbledon pic.twitter.com/VxlGI78wgg