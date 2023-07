H Ονς Ζαμπέρ νικώντας την κάτοχο του τίτλου Έλενα Ριμπάκινα, θα διεκδικήσει από την Αρίνα Σαμπαλένκα τη δεύτερη διαδοχική της παρουσία στον τελικό του Wimbledon.

H Ονς Ζαμπέρ ένα χρόνο μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του Wimbledon, πήρε ρεβάνς και θα υπάρχει νέα πρωταθλήτρια στο απλό γυναικών.



Η 28χρονη Τυνήσια νίκησε την 24χρονη από το Καζακστάν με 6-7(5), 6-4, 6-1 και πήρε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Wimbledon. Eκεί η Ζαμπέρ θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα, που με τη σειρά της νίκησε την νωρίτερα τελείωσε εύκολα τον δικό της προημιτελικό απέναντι στη Μάντισον Κις με 6-2, 6-4.

Redemption. In a reverse of last year's final, @Ons_Jabeur defeats Elena Rybakina 6-7(5), 6-4, 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/Y5aZtYLEne

Η Ζαμπέρ θα επιδιώξει να προκριθεί για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό Grand Slam, καθώς ήταν φιναλίστ πέρυσι και στο US Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, με εξαίρεση το χαμένο σετ από τη Γαλλίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα στον 2ο γύρο, συνεχίζει απτόητη την πορείας της και στο Wimbledon, καθαρίζοντας τα παιχνίδια της στο 2-0.

H 25χρονη από τη Λευκορωσίδα, έπειτα από δύο χρόνια, θα παίξει ξανά σε ημιτελικό στο Wimbledon, τον 6ο συνολικά στα Grand Slam, φιλοδοξώντας να δώσει συνέχεια μετά τον θρίαμβό της τον Ιανουάριο στο Australian Open.

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA



The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc