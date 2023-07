Ενα μοναδικό περιστατικό συνέβη στον αγώνα του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Γίρι Λεχέτσκα για τον 4ο γύρο του Wimbledon.

Μία στο εκατομμύριο, αλλά να που συνέβη. Στον αγώνα του Γίρι Λεχέτσκα με τον Ντανίλ Μεβντέντεφ για τον 4ο γύρο του Wimbledon. ένας θεατής είδε ξαφνικά το μπαλάκι μέσα στο ποτήρι με την μπύρα του.

Το περιστατικό συνέβη στο 8ο game του 1ου σετ, έπειτα από... άστοχη επιστροφή από τον Λεχέτσκα.

The odds of this happening #Wimbledon pic.twitter.com/WdWnrnJbVI