Αλκαράθ και Μεντβέντεφ στην δεύτερη εβδομάδα του Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκαν τέσσερα σετ για να περάσουν στην φάση των «16».

Ο Κάρλος Αλκαράθ τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Νίκολας Τζάρι, αλλά με μία μίνι ανατροπή στο 4ο σετ, πέρασε με 3-1 και απέφυγε την περιπέτεια ενός 5ου σετ.

Στο σετ αυτό βρέθηκε πίσω με 5-3 και τον Χιλιανό στο σερβίς, ωστόσο έκανε το break και πήρε με ένα ακόμη break μετά τη νίκη ( 6-3, 6-7, 6-3, 7-5), για να περιμένει πλέον στους «16» έναν εκ των Μπερετίνι και Ζβέρεφ.

Alcaraz digs deep The No.1 seed defeats Nicolas Jarry in just shy of four hours, 6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5 #Wimbledon pic.twitter.com/bb4tWtIzFZ

Από την πλευρά του ο Μεντβέντεφ αν και έχασε το πρώτο σετ από τον Φούκσοβιτς, έκανε ένα μεστό παιχνίδι και έκλεισε θέση για τον 4ο γύρο (4-6, 6-3, 6-4, 6-4).

