Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέφυγε... βροχές και πέντε σετ και απέκλεισε τον Λάσλο Τζέρε με 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) για να παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Πιο εύκολα σε σχέση με τους πρώτους δύο γύρους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε ένα ακόμη εμπόδιο και συνεχίζει στο Wimbledon.

Μετά τους Τιμ και Μάρεϊ, ήταν σειρά του Λάσλο Τζέρε να χάσει από τον Ελληνα τενίστα (6-4, 7-6 (5), 6-4 σε δύο ώρες και 10 λεπτά), με τον Στέφανο να φτάνει στην δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά, για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2018.

Job Done @steftsitsipas reaches the Round of 16 defeating Laslo Djere in straight sets, 6-4, 7-6(5), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/WPuClXzGyx