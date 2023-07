Η Μπαντόσα σε δημοσιογράφο: «Προς ενημέρωσή σας δεν νίκησα, έχασα»

Η Πάουλα Μπαντόσα βρέθηκε σε άβολη θέση, όταν δημοσιογράφος τη συνεχάρη για τη νίκη της, ενώ η Ισπανίδα είχε αποσυρθεί από τον αγώνα της με τη Μάρτα Κόστιουκ.

Η Πάουλα Μπαντόσα υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα της με τη Μάρτα Κόστιουκ για τον 2ο γύρο του Wimbledon, εξ αιτίας των προβλημάτων με τη μέση της που ταλαιπωρούν την Ισπανίδα τους τελευταίους μήνες.

Σαν να μην έφθανε αυτό, η Μπαντόσα στην αίθουσα συνεντεύξεων είχε την ατυχία να βρεθεί απέναντι σε δημοσιογράφο που νόμιζε πως η Ισπανίδα είχε προκριθεί.

Για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.

Δημοσιογράφος: «Συγχαρητήρια για τη νίκη σας».

Μπαντόσα: «Έχασα».

Δημοσιογράφος: «Χάσατε κάποιους αγώνες λόγω τραυματισμού».

Μπαντόσα: «Ναι».

When the interviewer thinks you've won... but you didn't



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p