Ο Μεντβέντεφ απέφυγε τις περιπέτειες με τον Μαναρινό

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με μία μέρα καθυστέρηση, τελείωσε την πρόκριση σε 3 σετ κόντα στον Αντριάν Μαναρινό.

Για πέντε games επέστρεψε τελικά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ σήμερα στο court.

Χθες κόντρα στον Αντριάν Μαναρινό, είχε πάρει τα πρώτα δύο σετ με 6-3, 6-3 και ο αγώνας διακόπηκε στο 4-4 του τρίτου σετ λόγω περασμένου της ώρας.

