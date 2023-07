Αποκλεισμός για τον Ρουντ στο Wimbledon

Ο Κάσπερ Ρουντ δεν τα καταφέρνει στο Wimbledon, ο Νορβηγός γνώρισε την ήττα από τον Βρετανό, Λίαμ Μπρόουντι με 3-2 σετ και μαζί τον αποκλεισμό από τον 2ο γύρο.

O 24χρονος Νορβηγός, Νο.4, δενβείχε αντίδραση στο 5ο σετ απέναντι στον Βρετανό, Λίαμ Μπρόουντι, που επικράτησε με 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 και πέρασε στον 3ο γύρο του απλού ανδρών.

Ο Ρουντ στην 4η συμμετοχή του στο Wimbledon γνωρίζει, όπως και πέρυσι τον αποκλεισμό από τον 2ο γύρο, ενώ στις δύο προηγούμενες παρουσίες του έμεινε στον πρώτο.

Listen to that Centre Court noise!



A magic moment for Great Britain's @LiamBroady! What a final set to see off Casper Ruud! #Wimbledon pic.twitter.com/tFPSkb1PKj