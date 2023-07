Ο Βαβρίνκα έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς στους «32»

Ο Σταν Βαβρίνκα… έκανε την χάρη στους Βρετανούς και κέρδισε με 3-1 σετ τον Ετσεβερί, για να κλείσει θέση στο μεγάλο παιχνίδι με τον Νόλε το Σάββατο.

Πάντα σε grand slam μία μονομαχία του Τζόκοβιτς με τον Βαβρίνκα, κρύβει μεγάλες συγκινήσεις.

Το Σάββατο ενδέχεται να ζήσουμε κι άλλες τέτοιες αφού ο Ελβετός πέρασε στον τρίτο γύρο και θα βρει τον Σέρβο μπροστά του.

Ο Βαβρίνκα επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί και θα αντιμετωπίσει για 27η φορά τον Νόλε. Ο Τζόκοβιτς μετρά ρεκόρ 20-6 στα μεταξύ τους ματς, αλλά ο Σταν τον έχει κερδίσει σε δύο τελικούς grand slam (2015 Roland Garros, 2016 US Open) και άλλη μία ξανά σε slam (2016 στη Νέα Υόρκη).

Next up: Novak Djokovic @stanwawrinka gets through No.29 seed Tomas Etcheverry in four sets 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 #Wimbledon pic.twitter.com/4Q0IRGjlME

Το απίστευτο είναι πως μπορεί μεν ο Τζόκοβιτς να έχει ρεκόρ 20-6, αλλά το ρεκόρ των δύο σε grand slam είναι 4-4.

Stan Wawrinka on facing Novak Djokovic at Wimbledon:



Interviewer: “You’ve played each other 26 times.”



Stan: “Don’t tell me the score.. I will enjoy if I don’t get killed.”



Stan The Funny Man.



pic.twitter.com/bCsXAoV9Hw