Οι Σαμπαλένκα και Ζαμπέρ συνεχίζουν στο Wimbledon

Το πρώτο εμπόδιο αποδείχθηκε χαμηλό για τις Αρίνα Σαμπαλένκα και Ονς Ζαμπέρ, που εξασφάλισαν εύκολα την παρουσία τους στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Η Σαμπαλένκα νίκησε την Πάνα Ουντβάρντι (Νο.82) από την Ουγγαρία με 6-3, 6-1 σε 62 λεπτά, πετυχαίνοντας τέσσερις φορές break, έχοντας 29 winners, έναντι μόλις οκτώ από την αντίπαλό της. Ημιφαναλίστ η Σαμπαλένκα το 2021 στον επόμενο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Γαλλίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα και την Ιταλίδα, Καμίλα Τζόρτζι.

Με τη σειρά της η Ονς Ζαμπέρ νικώντας την Πολωνή, Μαγκνταλένα Φρεχ (Νο.70) με 6-3, 6-3 πήρε επίσης την πρόκριση. Η Τυνήσια, φιναλίστ πέρυσι στο Wimbledon, είχε 33 άσους, αλλά και 29 αβίαστα λάθη απέναντι στη Φρεχ που τελείωσε το παιχνίδι με όλους και όλους τέσσερις winners. Η Βελγίδα, Μποναβεντούρε ή η Κινέζα Μπάι θα είναι η επόμενη αντίπαλός της.

