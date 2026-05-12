Η αποστολή της ΑΕΚ, έχοντας κλειδώσει και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου, «πετάει» για Θεσσαλονίκη για το αυριανό ματς με τον ΠΑΟΚ πριν τη φιέστα της ερχόμενης Κυριακής.

Η ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε έκρηξη χαράς στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται πλέον για τη φιέστα της ερχόμενης Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό.

Πριν από αυτό όμως έχουν ακόμα ένα παιχνίδι για την προτελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (13/5, 19:30), με την αποστολή της Ένωσης να «πετάει» για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει στους παίκτες του ότι παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος θέλει να δει σοβαρότητα και συγκέντρωση για να κλείσει όπως πρέπει μια επιτυχημένη σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός είχε δώσει χθες ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στα Σπάτα πριν την αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

Όπως ήταν φυσιολογικό κατά την αναχώρηση τα χαμόγελα για την εξασφάλιση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν... ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των παικτών της ΑΕΚ, με τους Ζίνι και Ζοάο Μάριο, τους δύο σκόρερ της νίκης επί του Παναθηναϊκού που χάρισε τον τίτλο, να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.