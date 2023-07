Με το δεξί ο Τζόκοβιτς στο Λονδίνο, έκανε το πρώτο βήμα για το 8ο

Σε τρία σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Κατσίν και έκανε το πρώτο από τα επτά βήματα που απαιτούνται για τον 8ο τίτλο του στο Λονδίνου

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε χωρίς απώλειες την προσπάθεια να διατηρήσει αυτό το ασύλληπτο αήττητο που έχει στο κεντρικό γήπεδο του Wimbledon από το 2013.

Ο Κατσίν αν και στο τρίτο σετ το πάλεψε, λύγσε στο tie break (6-3, 6-3, 7-6 (4)) και έτσι ο Σέρβος προχωρά στον επόμενο γύρο, έχοντας φτάσει τις 29 σερί νίκες και το ρεκόρ του στην διοργάνωση στο 87-10.

Up and running.@DjokerNole records his 29th consecutive match win at #Wimbledon, beating Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6(4) pic.twitter.com/W78EBnwtzi