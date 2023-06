H Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ και τον Ρότζερ Φέντερερ ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους στο Wmbledon

Υψηλές παρουσίες στο All England Club με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ και τον Ρότζερ Φέντερερ να ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Πριγκίπισσα Κέιτ, που υποστηρίζει το The All England Lawn Tennis and Croquet Club και ο θρυλικός τενίστας, οκτώ φορές πρωταθλητής του Wimbledon, Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκαν μαζί για να γιορτάσουν το Wimbledon's Ball Boys and Girls (BBGs) και την προπόνηση των αγοριών και των κοριτσιών, δημιουργώντας μια μικρού μήκους ταινία.