Δηλώσεις και ατάκες που συζητήθηκαν, προκάλεσαν γέλιο στο Wimbledon από πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν εντός και εκτός κορτ.

Το Wimbledon πέρασε στην ιστορία, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Έλενα Ριμπάκινα να γίνονται πρωταθλητές σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Πολλά τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, όπως και οι δηλώσεις που παραξένεψαν, προκάλεσαν γέλιο και συζητήθηκαν.



Διαβάστε κάποιες από αυτές



Δημοσιογράφος: «Είσαι εδώ για την εμπειρία ή θα το πας μέχρι το τέλος;»

Βένους Γουίλιαμς: «Θα γράψεις ένα καλό άρθρο ή έστω ένα μισό αξιοπρεπές;»

Δημοσιογράφος: «Θα κάνω αυτό που κάνω συνήθως».

Βένους Γουίλιαμς: «Και εμείς επίσης».

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Βένους Γουίλιαμς και δημοσιογράφου.



«Είμαι πραγματικά έκπληκτη σήμερα. Όταν είδα την κλήρωση, φοβήθηκα πολύ, γιατί είναι η Σερένα Γουίλιαμς, ένας θρύλος του τένις. Έλεγα Θεέ μου, πώς μπορώ να παίξω και αν μπορώ να κερδίσω ένα ή δύο games,θα ήταν πολύ καλό για εμένα».

Η Γαλλίδα, Αρμονί Ταμ έβγαλε νοκ άουτ τη Σερένα Γουίλιαμς με 2-1 σετ, στον πρώτο γύρο του Wimbledon.



«Προσπάθησα πολλά πράγματα για να νιώσω καλύτερα στο γήπεδο, στο χορτάρι, αλλά δεν τα κατάφερα. Για αυτό δεν είμαι σκληρή με τον εαυτό μου γιατί αν δεν μπορώ να το πετύχω στις προπονήσεις, δεν πρόκειται να το πετύχω σε έναν αγώνα».

Η αυτοκριτική της Ίγκα Σβιόντεκ μετά την ήττα από την Αλίζ Κορνέ.

Memories that will last a lifetime #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/KbvxDnao16