Το τρομερό δίδυμο των Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Κατερίνα Σινιάκοβα κέρδισε τον τελικό στο διπλό των γυναικών του Wimbledon και έφτασαν τα 5 grand slam.

Για πέμπτη φορά στη κοινή τους πορεία στο διπλό, οι Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Κατερίνα Σινιάκοβα, κατέκτησαν τίτλο σε grand slam, κερδίζοντας το Wimbledon!

Το δίδυμο από την Τσεχία, που ήταν Νο2 στο ταμπλό, κέρδισαν την Βελγίδα Μέρτενς και την Κινέζα Ζανγκ (Νο1 στο ταμπλό) με 2-0 σετ.

​ Ladies' Doubles Champions ​



Congratulations Katerina Siniakova and Barbora Krejcikova. The Czech pair defeated Shuai Zhang and Elise Mertens 6-2, 6-4#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/zxzwukRspC