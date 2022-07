Αγκαλιά την κούπα πήρε ο Τζορτζ, γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, την κούπα του Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον πατέρα του να ανησυχεί μη τυχόν και την ρίξει...

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλεντον και τον πρωτότοκο γιο τους, πρίγκιπα Τζορτζ, περίμεναν τον Νόβακ Τζόκοβιτς για να τον συγχαρούν, μετά την απονομή.

Ο Νόλε αφού τους χαιρέτησε, έδωσε στον γιο του πριγκιπικού ζεύγους το τρόπαιο, με τον Ουίλιαμ να… προειδοποιεί τον μικρό.

«Πρόσεχε μη σου πέσει» ακούγεται να του λέει καθώς αρχικά ο μικρός κράτησε πλαγιαστά το τρόπαιο.

"Don't drop it!"



