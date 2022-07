Τρεις θεατές που εμφανίστηκαν με μπλουζάκια τα οποία έγραφαν «που είναι η Σουάι Πενγκ» δέχτηκαν όπως καταγγέλλουν, απειλές από τους Security στο κεντρικό γήπεδο και τους είπαν να φύγουν.

Οι τρεις άνδρες, που φέρονται να είναι μέλη ενός γκρουπ που μάχεται για την ανεξαρτητοποίηση του Θιβέτ, έκατσαν ήρεμα στις κερκίδες φορώντας τα μπλουζάκια, χωρίς να πειράξουν κάποιον.

Oμως το προσωπικό του γηπέδου στο Wimbledon, τους είπε πως αποτελούν «πρόβλημα» γιατί το τουρνουά πρέπει να μείνει μακριά από πολιτικά μηνύματα…

Η Πενγκ που όλος ο πλανήτης απορούσε για το αν είναι ασφαλής στη Κίνα μετά τις καταγγελίες της για κακοποίηση από ηγετικό στέλεχος της κυβέρνησης, διέψευσε τα πάντα και στον κόσμο του τένις πιστεύουν πως ζει υπό την απειλή του κράτους και είναι υπό τον έλεγχό τους.

«Περπατούμε μεταξύ του κόσμου και τον ενημερώνουμε για το τι κάνει η Κίνα με την Σουάι Πενγκ. Η Πενγκ δεν είναι ακόμη ελεύθερη και η WTA συμφωνεί. Το Wimbledon θα έπρεπε να ζητά την απελευθέρωσή της κι όχι να προσπαθεί να σταματήσει θεατές του να λένε τη γνώμη τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανεφερε ο Γουίλ Χόιλς, ένας εκ των μελών της οργάνωσης «Ελευθερώστε το Θιβέτ».

Το θέμα ενόχλησε μέχρι και την Μαρτίνα Ναβρατίλοβα που απορούσε με την συμπεριφορά των διοργανωτών, που χαρακτήρισαν «πολιτικό» το θέμα με την Πενγκ, ενώ έχουν πάρει πολιτική απόφαση με τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

What? Not allowed to speak?!? WTH? https://t.co/RRsTVhHMWd