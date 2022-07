Ναδάλ: «Εκανα λάθος που μίλησα στον Σονέγκο» (vid)

Ο Ραφαέλ Ναδάλ παραδέχτηκε το λάθος του που εν ώρα αγώνα πήγε να παραπονεθεί στον Σονέγκο ο οποίος στη διάρκεια πόντων φώναζε, αποσπώντας την προσοχή του Ισπανού.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Λορέντζο Σονέγκο χθες, αλλά υπήρξε και μία στιγμή που ενοχλήθηκε ιδιαίτερα με τον Ιταλό.

Ο Σονέγκο στην διάρκεια ορισμένων πόντων στο τρίτο σετ, φώναζε και έβγαζε ήχους ενώ το μπαλάκι ήταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί στον πόντο ο Ισπανός. Με το που τελείωσε το game στο 4-4, ο Ναδάλ κατευθύνθηκε στο φιλέ και σε ήρεμο τόνο έκανε τα παράπονά του στον Σονέγκο.

Μετά ωστόσο, παραδέχτηκε πως ήταν λάθος η κίνησή του, καθώς με αυτό που έκανε απέσπασε και την προσοχή του Ιταλού, ενώ τόνισε πως θα έπρεπε να το κάνει όταν πάρει άδεια από τον διαιτητή.

After Nadal was broken, he went straight to the net & summon Sonego to lecture him on grunting without the umpire’s consent.

The umpire didn’t stop Nadal from doing so, instead he talked with Sonego.

Sonego looked at a loss & dismayed throughout the process.@pavyg @Yolitatennis pic.twitter.com/n4ugFTd59P