Ο Νικ Κύργιος ήταν έξαλλος με τον διαιτητή που δεν απέβαλε τον Τσιτσιπά όταν αυτός πέταξε με δύναμη το μπαλάκι προς την κερκίδα.

Το BBC σε ένα βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα όλο τον διάλογο που είχε ο Νικ Κύργιος με τον διαιτητή του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και με τον supervisor.

Ο Αυστραλός ήταν έξαλλος ζητώντας να αποβληθεί ο Τσιτσιπάς καθώς μετά την απώλεια του σετ πέταξε το μπαλάκι με δύναμη προς το κοινό. Το μπαλάκι, όπως φάνηκε στο βίντεο, δεν χτύπησε κανέναν, όμως πέρασε σε απόσταση αναπνοής από έναν θεατή.

Ο Κύργιος όμως εκμεταλλεύτηκε αυτή τη λάθος κίνηση του Στέφανου και έβαλε… μπουρλότο στο ματς. Πήγε στον διαιτητή ζητώντας να αποβάλει τον Τσιτσιπά και εκεί άρχισε να ξεφεύγει.

«Αν δεν είναι αυτό αποβολή τότε τι είναι; Δηλαδή μπορείς να πετάξεις το μπαλάκι στο κοινό και να χτυπήσεις κάποιον χωρίς να αποβληθείς; Είσαι χαζός;» γύρισε και του είπε.

Ο διαιτητής απάντησε πως θα πρέπει να χτυπήσει κάποιον για να αποβληθεί ο Στέφανος, με τον Κύργιο να γυρίζει και να απαντά: «Είσαι ντροπή. Αλλάζεις τους κανόνες όποτε θες. Φέρε τον supervisor».

Ο supervisor ήρθε, με τον Κύργιο να του εξηγεί τι έχει δει, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την αποβολή του Τζόκοβιτς στο US Open πριν λίγα χρόνια, όταν χτύπησε το μπαλάκι, πέτυχε μία επόπτη και σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, αποβλήθηκε από το τουρνουά.

Σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς ακούγεται να του φωνάζει ότι ο Κύργιος δεν δείχνει κανένα ίχνος σεβασμού, αλλά ο Αυστραλός τον αγνόησε και συνέχισε τον διάλογο με τον supervisor. Ο τελευταίος είπε ότι μπορεί να δει στο τέλος του ματς το βίντεο, κάτι που δεν άρεσε στον Κύργιο, που γύρισε και είπε: «Τι είναι αυτά που λες; Φέρτε κι άλλους supervisor. Δεν τελείωσα! Τους θέλω όλους εδώ. Δε με νοιάζει. Δεν θα παίξω μέχρι να τελειώσουμε με αυτό. Δεν μπορείς να χτυπάς με το μπαλάκι το κοινό και να μην αποβάλλεσαι».

"It's a default bro!"



Nick Kyrgios was furious about the decisions made during his third-round tie with Stefanos Tsitsipas at #Wimbledon



