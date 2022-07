Κύργιος: «Τον αγαπάω τον Στέφανο»

Ολα καλά μεταξύ Κύργιου και Τσιτσιπά, διαβεβαίωσε ο Αυστραλός.

Μπορεί να είχαν πολλά νεύρα, αλλά Νικ Κύργιος και Στέφανος Τσιτσιπάς τα ξέχασαν αμέσως.

Έδωσαν τα χέρια σαν καλοί φίλοι στο τέλος του ματς, ξεχνώντας τα όσα έγιναν νωρίτερα στο παιχνίδι, με τον έναν να ζητά την αποβολή του και τον άλλον να τον… σημαδεύει με μανία με το μπαλάκι. Ο Κύργιος στις δηλώσεις του είπε πως όλα είναι καλά μεταξύ τους και απλά συμβαίνει σε ένα ματς με ένταση, να υπάρχουν αυτά.

The handshake at the end of the Kyrgios v Tsitsipas match that the livestream didn’t show pic.twitter.com/XcOQCUml3V