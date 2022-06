Ο Ραφαέλ Ναδάλ έχασε σετ από τον Ρικάρντσας Μπεράνκις, όμως έφθασε στο 3-1 και συνεχίζει στο Wimbledon, εκτός συνέχειας έμειναν οι Σβάρτσμαν και Σαποβάλοφ.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ συνεχίζει το αήττητό του στα φετινά Grand Slam, νικώντας και τον Ρικάρντας Μπεράνκις. Στο 16-0 έφτασε ο Ραφαέλ Ναδάλ το ρεκόρ του στα majors μέσα στο 2022. Ο Ρικάρντας Μπεράνκις τον ζόρισε για τρία σετ, αλλά ο Ισπανός ξέσπασε στο τέταρτο και πήρε την πρόκριση με 3-1 σετ (6-4, 6-4, 4-6, 6-3). Επόμενο εμπόδιο για τον Ναδάλ θα είναι ο Ιταλός Λορέντσο Σονέγκο.

