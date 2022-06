Ο Ράφαελ Ναδάλ χρειάστηκε τέσσερα σετ για να νικήσει τον Αργεντινό, Φρανσίσκο Τσερούντολο και να προκριθεί στο 2ο γύρο του Wimbledon.

Ο Ράφαελ Nαδάλ αντιμετώπισε δυσκολίες μέχρι να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φρανσίσκο Τσερούντολο με 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 και να προκριθεί στο 2ο γύρο του Wibmbledon. O Ισπανός στον πρώτο του αγώνα στο γρασίδι έπειτα από τρία χρόνια είχε μεταπτώσεις στην απόδοσή του απέναντι στον Τσερούντολο, Νο.41 στην παγκόσμια κατάταξη.

"That's absolutely sensational!"@RafaelNadal picks up @HSBC_Sport Play of the Day for this Centre Court magic #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/R3YICIu02P