Η Εμα Ραντουκάνου ξεσήκωσε τους Βρετανούς με την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Πέρυσι η Εμα Ραντουκάνου συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό του τένις, μέσα από το Wimbledon.

Σήμερα (27/6) στην πρεμιέρα της στο φετινό slam, έπαιξε για πρώτη φορά στο κεντρικό γήπεδο, σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και έστω και δύσκολα ικανοποίησε τους θεατές στο κατάμεστο γήπεδο, κερδίζοντας την Βελγίδα Βαν Ούιτβανκ με 6-4, 6-4.

First Centre Court appearance. First Centre Court win.



