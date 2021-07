Μιμήθηκε τον Πατ Κας στον πανηγυρισμό η Μπάρτι (pics&vid)

Μετά από την κατάκτηση του τίτλου στο Wimbledon η Άσλεϊ Μπάρτι "σκαρφάλωσε" στο box της όπως είχε κάνει και ο συμπατριώτης της, Πατ Κας, το 1987.

Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν αλλά κάποια πράγματα μένουν στο μυαλό.

Προφανώς και η Άσλεϊ Μπάρτι , δεν είχε γεννηθεί το 1987, όταν ήταν μικρή θα είχε δει σε video τον πανηγυρισμό του Πατ Κας μετά από την κατάκτηση του Wimbledon και που να περιμένε ότι θα κληθεί να τον "αντιγράψει".

Ο Αυστραλός είχε κερδίσει με 3-0 τον Ιβάν Λεντλ στον τελικό του 1987 και είχε "σκαρφαλώσει" στο box του για να πανηγυρίσει με τους δικούς του ανθρώπους τον θρίαμβο.

Μετά από 34 χρόνια η Άσλεϊ Μπάρτι θα επικρατήσει με 2-1 της Καρολίνας Πλίσκοβα και θα φτάσει στην κορυφή!

Emulating Pat Cash's climb to the players' box, compatriot @AshBarty continues the tradition as #Wimbledon champion pic.twitter.com/EdQh7rryeR