Wimbledon: Ο Μπερετίνι συμπλήρωσε την τετράδα (vids)

Ο Ιταλός, Ματέο Μπερετίνι έγινε ο τέταρτος των ημιτελικών του Wimbledon επικρατώντας του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ με 3-1 και θα αντιμετωπίσει τον Χούμπερτ Χούρκατς.

Με τον Ματέο Μπερετίνι συμπληρώθηκε η τετράδα του Wimbledon. Ο Ιταλός επικράτησε με 3-1 (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) του Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και έτσι θα βρεθεί για 2η φορά σε ημιτελικά ενός τουρνουά Grand Slam. Ο Μπερετίνι θα έχει αντίπαλο στον δρόμο για τον τελικό τον Χούμπερτ Χούρκατς, ο οποίος επικράτησε του «Βασιλιά», Ρότζερ Φέντερερ με 3-0.

The semi-final line-up is complete.



Italy’s @MattBerrettini will face Hubert Hurkacz for a place in the #Wimbledon men’s singles final after beating Felix Auger Aliassime 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 pic.twitter.com/4WOJAic03Z