Προημιτελικός για Αλιασίμ που απέκλεισε τον Ζβέρεφ (vids)

O Φελίξ Οζε Αλιασίμ έγινε ο 2ος Καναδός τενίστας που προκρίθηκε στους "8" του Wimbledon. Απέκλεισε στον 4ο γύρο με 3-2 σετ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στον πρώτο προημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam προκρίθηκε ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ.

Ο 20χρονος Καναδός απέκλεισε στον 4ο γύρο του Wimbledon μετά από 4 ώρες με 6-4,7-6 (6), 3-6, 3-6, 6-4 το Νο6 κόσμου Αλεξάντερ Ζβέρεφ και θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά με τον Ματέο Μπερετίνι.

FAA a set away from his first major QF #Wimbledon pic.twitter.com/Hn9pnaqFlC