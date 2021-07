Στους "8" ο Φούτσοβιτς με ανατροπή κόντρα στον Ρούμπλεφ (vids)

O 29χρονος Ούγγρος Μάρτον Φούτσοβιτς απέκλεισε με 3-2 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει στον προημιτελικό του Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 29χρονος Ούγγρος που είναι στο Νο48 απέκλεισε με 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3 το Νο7 κόσμου τον Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει στους "8" στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Just an example of one of Fucsovics’ marvelous points this match #Wimbledon pic.twitter.com/WBhI8hLp19