Προημιτελικός Νο12 για τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-0 σετ τον Κριστιάν Γκάριν στον 4ο γύρο και θα παίξει με Φούτσοβιτς ή Ρούμπλεφ στον προμιτελικό του Wimbledon.

Με την 76η νίκη του στο Wimbledon ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 12η φορά σε προημιτελικό στο τουρνουά.

Ο Σέρβος που έχει 5 κατακτήσεις στο Λονδίνο απέκλεισε με 6-2-, 6-4, 6-2 τον Χιλιανό Κριστιάν Γκάριν στον 4ο γύρο και θα παίξει στους "8" με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ή τον Μάρτον Φούτσοβιτς.

Στα προημιτελικά συνεχίζουν ο Κάρεν Κατσάνοφ και ο Ντένις Σαποβάλοφ που θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στους "4".

Ο Ρώσος απέκλεισε με 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8 τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα και ο Καναδός με 6-1,6-3,7-5 τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

