Για 18η φορά στον 4ο στο Wimbledon ο Φέντερερ (vids)

O Ρότζερ Φέντερερ με την 104η νίκη του στο Wimbledon έφτασε για 18η φορά στον 4ο γύρο.

Για 18η φορά σε 22 συμμετοχές ο Ρότζερ Φέντερερ είναι στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

O "Βασιλιάς" του Wimbledon με τους 8 τίτλους απέκλεισε με 6-4,6-4,5-7, 6-4 τον Βρετανό Κάμερον Νόρι ο οποίος πάλεψε στο 3ο σετ αλλά δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια τον Ελβετό.

Αυτή ήταν η 104η νίκη του Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon και θέλει άλλη μια για να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση τενίστα σε Grand Slam που είναι οι 105 νίκες του Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros.

This is wholesome from @cam_norrie. His serve hits the poor kid. Cam makes it up by giving him a towel and Mo gives him a ball.#wimbledon pic.twitter.com/QaYMkVuvvO — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 3, 2021

Επόμενος αντίπαλος για τον Ελβετό θα είναι ο Ιταλός Λορέντζο Σόνεγκο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Φέντερερ έχει να μείνει εκτός 2ης εβδομάδας από το Australian Open 2015 (3ος γύρος).

Με την γλώσσα των αριθμών

Ο Ρότζερ Φέντερερ είχε 48 winners έναντι 34 και 33-32 αβίαστα λάθη.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/11 (Φέντερερ) και 2/4 και ο Νόρι είχε 7-0 διπλά λάθη.

Now EIGHTEEN times into the second week!@RogerFederer’s pursuit of title No.9 continues with a 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 victory over Cameron Norrie#Wimbledon pic.twitter.com/eLaCK4bgKH — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

Ο Ελβετός είχε 73% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 79% στο φιλέ.