Με την 75η νίκη στους "16" στο Wimbledon o Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-0 σετ τον Ντένις Κούντλα και θα παίξει με τον Κριστιάν Γκάριν στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Στον 4ο γύρο του Wimbledon για 13η φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Αμερικανό Ντένις Κούντλα στον 3ο γύρο και τον απέκλεισε με 6-4,6-3,7-6 (7).

In the zone. Two sets to the good. #Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/KijoAkMMxS

Επόμενος αντίπαλος του στο δρόμο προς τα προημιτελικά θα είναι ο Χιλιανός Κριστιάν Γκάριν.

Ο Αμερικανός στο 3ο σετ προηγήθηκε με 0-3 και 1-4 αλλά ο Σέρβος με μπρέικ μείωσε σε 3-4 και ισοφάρισε με το σερβίς του σε 4-4.

Ο Τζόκοβιτς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και θα το κλείσει με 7-6 (7). Ο Αμερικανός θα σβήσει ματς πόιντ στο 7-6 του τάι μπρέικ αλλά ο Σέρβος θα καθαρίσει με το 2ο!

You throw everything at him, and it just comes back with interest...@DjokerNole advances to the fourth round with a 6-4, 6-3, 7-6(7) win against Denis Kudla#Wimbledon pic.twitter.com/lTy0irlrUe