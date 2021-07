Στους "32" με την 103η νίκη ο "ιπτάμενος" Φέντερερ (vids)

Με την 103η νίκη του στο τουρνουά ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε με 3-0 σετ επί του Γκασκέ στον 3ο γύρο του Wimbledon και θα παίξει με τον Κάμερον Νόρι.

Για 18η φορά στην τεράστια καριέρα του ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στους "32" του Wimbledon.

Ο 39χρονος Ελβετός με τα 8 Wimbledon ανέβασε την απόδοση του σε σχέση με την πρεμιέρα και ξεπέρασε με 7-6 (1), 6-1, 6-4 το εμπόδιο του Ρισάρντ Γκασκέ.

what an angled return by Federer #Wimbledon pic.twitter.com/6TUZq9zjUR

Αυτή ήταν η 103η νίκη του Φέντερερ σε 22 συμμετοχές στο Wimbledon και επόμενος αντίπαλος του στο δρόμο για τον 4ο γύρο θα είναι ο Βρετανός Κάμερον Νόρι.

Ο Ρότζερ Φέντερερ είχε ανεβασμένα ποσοστά σ' όλους τους τομείς και έφτασε άνετα στη νίκη.

That was a lot of fun



Centre Court are treated to fine displays from both players as @rogerfederer beats Richard Gasquet 7-6(1), 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/EeQQVDjuOq