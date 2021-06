Με ανατροπή στον 3ο γύρο ο Άντι Μάρεϊ (vids)

O Άντι Μάρεϊ απέκλεισε με 6-3,4-6,4-6,6-4, 6-2 τον Γερμανό Όσκαρ Όττε και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Για 13η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές ο Άντι Μάρεϊ είναι στον 3ο γύρο του Wimbledon.

It just had to be...



A trademark @andy_murray lob seals his passage into the third round at #Wimbledon pic.twitter.com/CKwUaS5nMi — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Ο Βρετανός με τους 2 τίτλους στο Λονδίνο απέκλεισε σε 3.50' με ανατροπή με 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 τον Γερμανό Όσκαρ Όττε και θα παίξει την Παρασκευή με τον ξεκούραστο Ντένις Σαποβάλοφ ο οποίος πέρασε μπάι μετά από την απόσυρση του Πάμπλο Αντουχάρ.

no fan will leave this court until Andy has yelled let's go in their direction #Wimbledon pic.twitter.com/qKdWgZ2Ool — Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 30, 2021

Ο Γερμανός είχε 8 διπλά σφάλματα (κανένα ο Μάρεϊ). Οι winners ήταν 60-53 για τον Όττε και τα αβίαστα λάθη 37-35.

Ο Μάρεϊ είχε 6/11 και 4/8. Οι πόντοι ήταν 147-142.

Μάχη Ρούμπλεφ-Φονίνι

Στον 3ο γύρο συνεχίζει και ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος απέκλεισε με 6-1,6-2,5-7 τον Λόιντ Χάρις και θα συναντήσει τον Φάμπιο Φονίνι που έβγαλε νοκ άουτ με 6-3,6-4, 0-6, 6-4 τον Λάζλο Τζέρε.

I don't think smoking a joint is allowed on center court @ Otte #Wimbledon pic.twitter.com/Gj4FCnk4Hv — Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 30, 2021

Ακόμη ο Κούλντα απέκλεισε τον Σέπι και θα συναντήσει τον Τζόκοβιτς ενώ ο