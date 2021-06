Αποκλεισμός για Βίνους και Κένιν (vids)

H Ονς Τζαμπέρ απέκλεισε την Βίνους Γουίλιαμς και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον 3ο γύρο στο Wimbledon. Η Μάντισον Μπρένγκλ (Νο82) έβγαλε νοκ άουτ την Σοφία Κένιν.

Εκτός συνέχειας στο απλό στο Wimbledon από τον 2ο γύρο έμεινε η Βίνους Γουίλιαμς.

Η 41χρονη Αμερικανίδα που συμπλήρωσε 90 συμμετοχές σε Grand Slam στο Λονδίνο ηττήθηκε με 7-5, 6-0 από την φορμαρισμένη Ονς Τζαμπέρ.

Paving the way into the third round @Ons_Jabeur secures the win over Venus Williams and becomes the first 🇹🇳 Tunisian woman to reach the third round at #Wimbledon.pic.twitter.com/r4CzNKoTuj