Δεύτερο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου από τον Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-3, 6-3, 6-3 τον Κέβιν Άντερσον και συνεχίζει στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Το 2ο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2019 στο Wimbledon πραγματοποίησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε στον 2ο γύρο με 6-3, 6-3, 6-3 τον φιναλίστ του 2018 Κέβιν Άντερσον και θα παίξει στον 3ο γύρο με Κούντλα ή Σέπι.

Ο Νο1 κόσμου δεν θα ιδρώσει ιδιαίτερα για τη νίκη αλλά θα έχει και αυτός... πτώση στο παιχνίδι του αφού όπως διαπίστωσαν και η Σερένα και ο Φέντερερ το γρασίδι στο κεντρικό κορτ γλιστράει!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κυνηγάει στο Wimbledon το 3ο του τίτλο Grand Slam μέσα στο 2021. Ο "Νόλε" πήγε στο Λονδίνο με 14-0 νίκες στα Grand Slam της χρονιάς και έφτασε πλέον τις 16 νίκες.

Τον ακολουθούν με 11 νίκες ο Στέφανος Τσιτσιπάς (έχει αποκλειστεί στο Wimbledon) και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που συνεχίζει στον 2ο γύρο.





