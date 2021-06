Συμπλήρωσε 100 νίκες σε Grand Slam ο Νισικόρι (vids)

Προκρίθηκαν στον 2ο γύρο του Wimbledon οι Νισικόρι, Μπερετίνι. Εκτός τουρνουά ο Καράτσεφ και ο Ίσνερ.

Την 100η νίκη του σε Grand Slam πέτυχε στο Wimbledon ο Κέι Νισικόρι.

Στην πρεμιέρα του στο τουρνουά ο 31χρονος Ιάπωνας απέκλεισε με 6-4,6-4,6-4 τον Αυστραλό Αλεξέι Πόπιριν και είναι για 9η σερί χρονιά στον 2ο γύρο.

Ο Νισικόρι θυμίζουμε είχε φτάσει στον τελικό του US Open το 2014 ενώ το τουρνουά με τις περισσότερες νίκες (27) είναι το Australian Open.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ ή ο Τζόρνταν Τόμπσον.

Berrettini goes "woah" and enters the second round.#wimbledon pic.twitter.com/TwgJSWFPIe