Superleague: Οι αποφάσεις της σημερινής γενικής συνέλευσης
Ολοκληρώθηκε η σημερινή (6/3)τακτική γενική συνέλευση από τη διοργανώτρια αρχή της Stoiximan Superleague, αναφορικά με διάφορα ζητήματα που έχριζαν έγκρισης.
Όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025», ενώ παράλληλα απαλλάχθησαν τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
Επιπλέον, το ΔΣ της λίγκας ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, με την κλήρωση των παραπάνω να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαρτίου.
Η ανακοίνωση:
Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025» και ομόφωνα επίσης απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
Κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τους αγώνες (Playoffs 1-4, 5-8 και Playouts), σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.