Συνεχίζουν στον 2ο γύρο οι Ζβέρεφ και Σβάρτσμαν (vids)

Στον 2ο γύρο με νίκες με 3-0 σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν. Αποκλεισμός για τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν συνεχίζουν στους "64" στο Wimbledon.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε με 6-3,6-4,6-1 τον Ολλανδό Τάλον Γκριεκσπουρ και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Σάντγκρεν ή τον Γκόμπος.

Alexander Zverev marches on in style.



The German makes light work of Tallon Griekspoor in the first round to win 6-3, 6-4, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/KHGLqrC3MD