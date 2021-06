Επέστρεψε ορεξάτος στο Wimbledon ο Άντι Μάρεϊ (vids)

O Άντι Μάρεϊ απέκλεισε με 3-1 σετ τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι και συνεχίζει στον 2ο γύρο στο Wimbledon. Στους "64" ο Αντρέι Ρούμπλεφ, αποκλείστηκε ο Γιανίκ Σίνερ.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας ο Άντι Μάρεϊ επέστρεψε με νίκη στο Wimbledon και πανηγύρισε την 13η πρόκριση σε 13 συμμετοχές στον 2ο γύρο.

Heart. Determination. Murray.@andy_murray seals a battling victory on his return to singles action at #Wimbledon, overcoming Basilashvili 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 pic.twitter.com/Z2OjYYyrjy — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021

Ο Βρετανός που έχει κατακτήσει δυο φορές το Wimbledon είχε ν' αγωνιστεί από το 2017 , όπου έφτασε στους "8", και έφτασε την Δευτέρα στην 58η νίκη του έχοντας αντίπαλο τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

A great response from Basilashvili, who saves two match points - and recovers from 0-5 - to take the third set against Murray#Wimbledon pic.twitter.com/H78yz5WzWW — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021

Επικράτησε με 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 του Γεωργιανού σ' ένα παιχνίδι που διακόπηκε στο τέλος του 3ου σετ λόγω βροχής και στο οποίο στο 3ο σετ ο Μπασιλασβίλι επέστρεψε από το 0-5 έσβησε 2 ματς πόιντ και μείωσε σε 2-1!

Βρήκε το δρόμο ο Ρούμπλεφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ αν και βρέθηκε πίσω μ' ένα σετ επικράτησε με 4-6, 6-4, 6-1, 6-2 του Φακούνο Μπάγνις και θα παίξει με Χάρις ή Μπεράνκις στον 2ο γύρο.

Εκτός από τον 1ο γύρο έμεινε ο νεαρός Γιανίκ Σίνερ.

Ο Ιταλός ηττήθηκε με 5-7, 6-3, 7-5, 6-3 από τον έμπειρο Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς. Στον 2ο γύρο είναι και ο Κάρεν Κατσάνοφ ο οποίος απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) τον Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Ο Φράνσις Τιαφό που έβγαλε νοκ άουτ τον Στέφανο Τσιτσιπά θα παίξει με τον Βάσεκ Πόσπισιλ ο οποίος επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-3 του Ισπανού Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα. Αντίθετα ο Μπαουτίστα Αγκούτ συνεχίζει αφού κέρδισε με 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4) τον Τζον Μίλμαν.

Στο ταμπλό των γυναικών η Ίγκα Σβιάτεκ απέκλεισε την Σου Γουάι Ισιέ με 6-4, 6-4 και η Σοφία Κένιν με 6-4,6-2 την Γουάνγκ.