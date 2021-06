Η Στίβενς απέκλεισε στην πρεμιέρα την Κβίτοβα (vid)

H Σλόαν Στίβενς απέκλεισε με 2-0 σετ την νικήτρια του Wimbledon 2011 και 2014 Πέτρα Κβίτοβα στον 1ο γύρο.

Είναι ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα η Σλόαν Στίβενς και το έδειξε στην πρεμιέρα της στο Wimbledon.

Η Αμερικανίδα απέκλεισε με 6-3,6-4 την δις νικήτρια του Wimbledon, Πέτρα Κβίτοβα, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε ηττηθεί και από την Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Στίβενς θα παίξει με την Αν ή την Γουότσον στη συνέχεια.

Όσο για την Πέτρα Κβίτοβα είχε αποκλειστεί και το 2018 στον 1ο γύρο και δείχνει πως δεν είναι καλό για εκείνη το 2021 αφού έχει 2 αποκλεισμούς στον 2ο γύρο και μια στον 1ο σε Grand Slam.

