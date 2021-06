Τραυματίστηκε ο Τιμ στη Μαγιόρκα, αγωνία για το Wimbledon (pics&vid)

O Ντομινίκ Τιμ τραυματίστηκε στον δεξιό καρπό στον αγώνα του με τον Αντριάν Μαναρινό και αποσύρθηκε. Αγωνία για το Wimbledon που αρχίζει την Δευτέρα.

Δεν πάει καλά το 2021 στον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που από το Australian Open είχε δείξει σημάσια πως δεν είναι στα καλύτερα του εν συνεχεία έμεινε για αρκετό διάστημα εκτός δράσης και στο Roland Garros αποκλείστηκε μόλις στον 1ο γύρο!

Ενώ είπε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα εν όψει Wimbledon από τη Μαγιόρκα στον 1ο του αγώνα τραυματίστηκε!

Ήταν στον αγώνα του με τον Αντριάν Μαναρινό. Προηγήθηκε με 5-2 και όταν πήγε να εκτελέσει τον αντίπαλο του με το φόρχαντ ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό και αποσύρθηκε.

A very unfortunate ending



Dominic Thiem retires vs Mannarino after appearing to injure his wrist while hitting a forehand at 5-2 up in the opening set in Mallorca...



Hope it's not too serious, @ThiemDomi! pic.twitter.com/pxOa6O6AXx