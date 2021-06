O αστράγαλος στερεί από τον Γκοφέν τη συμμετοχή στο Wimbledon (vid)

O Βέλγος πρώην Νο7 κόσμου Νταβίντ Γκοφέν τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο Χάλε και θα χάσει το Wimbledon όπου ήταν στους "8" το 2019.

Εκτός Wimbledon και ο Νταβίντ Γκοφέν.

Ο Βέλγος που είναι στο Νο13 και είχε φτάσει στο Νο7 κόσμου τραυματίστηκε στον αστράγαλο την ώρα του αγώνα με τον Μουτέ στο Χάλε και είναι σοβαρό.

Goffin with more bad luck. Grass strikes again :( pic.twitter.com/Bajws1p6jw