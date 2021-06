Ο Ράφα Ναδάλ με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος στο Wimbledon όσο και στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Ράφα Ναδάλ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο Wimbledon αλλά ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Ισπανός θρύλος του τένις με ανάρτηση στα social media γνωστοποίησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος το γεγονός πως δεν είναι σε καλή κατάσταση και πως είναι ταλαιπωρημένος με το σώμα του να μην μπορεί να ανταποκριθεί αυτή την στιγμή.

«Γεια σας, αποφάσισα να μην λάβω μέρος στο φετινό Wimbledon και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Δεν είναι ποτέ μια εύκολη απόφαση αλλά ακούγοντας το σώμα μου και συζητώντας με την ομάδα συνειδητοποίησα πως πρόκειται για την σωστή απόφαση», αναφέρει το μήνυμα του Ναδάλ στο Twitter.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision