Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου αποχαιρετά το Λονδίνο μετά και τον αποκλεισμό στο διπλό, εκτός Wilmbledon στο μονό οι Ραντουκάνου, Κονταβέιτ και Μουγκουρούθα.

H Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου με συμπαίκτρια την Ταϊλανδή, Πεντγτάρν Πλίπουετς δεν τα κατάφεραν στον 1ο γύρο του διπλού γυναικών στο Wimbledon. Ηττήθηκαν από τις Νάντια Κίτσενοκ (Ουκρανία)/Ραλπούτσα Ολάρου (Ρουμανία) με 6-2, 6-3 και έμειναν εκτός συνέχειας.

Στο απλό γυναικών η 3η ημέρα επεφύλασσε εκπλήξεις. Η Γερμανίδα Τζούλε Νεϊμάγιερ (Νο.91) απέκλεισε την Εσθονή, Άνετ Κονταβέιτ (Νο.2) με 6-4, 6-0. Πρόωρος αποκλεισμός και για την Εμα Ραντουκάνου (Νο.10) από την Καρολίν Γκαρσία με 6-3, 6-3.

