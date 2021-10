St. Petersburg Open: Τσίλιτς και Φριτζ στον τελικό στην Αγία Πετρούπολη (vids)

Ο Μάριν Τσίλιτς απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό της Κυριακής στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Μια εβδομάδα μετά από τον χαμένο τελικό στη Μόσχα ο Μάριν Τσίλιτς θα παίξει και στον τελικό στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Κροάτης πρώην Νο3 κόσμου που είναι σήμερα στο Νο35 απέκλεισε με 6-3,6-3 στον ημιτελικό του Σαββάτου τον Ολλανδό

Φαν Ντε Ζάντσουλπ και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (15:30) με τον Τέιλορ Φριτζ.

A force on this court @cilic_marin defeats van de Zandschulp 6-3 6-3 to secure a place in Sunday's final in St. Petersburg!#spbopen pic.twitter.com/NUvcTXlbxz